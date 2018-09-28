Похитителя чугуна в Хабаровске выследили с помощью видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 11:16 2018-09-28T11:16:13+03:00

На кадрах было видно, как мужчина методично снял решетки с ливневой канализации, загрузил их в грузовик и уехал

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В краевой столице наконец-то удалось выследить похитителя чугунных решеток ливневой канализации. Опытные воришки обычно орудуют ночью и так, чтобы их никто не видел. На сей раз любитель чугуна сплоховал и попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, похищение чугунных решеток произошло на рассвете 23 сентября. В 5:30 мужчина подъехал на своем микрогрузовике к одному из зданий на улице Шевченко. Он вышел из машины, методично снял пять решеток с проезжей части, загрузил в кузов своей машины и ехал.

На следующий день на этом же участке дороги пропали еще шесть чугунных элементов. Возможно это дело рук одного и того же человека, к сожалению, обзора камеры не хватило, чтобы запечатлеть и эту кражу.

- Личность любителя казенного чугуна уже установили и узнали, где он живет. Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб, после этого хабаровчанина привлекут к ответу, - рассказал Станислав Кочемазов, главный специалист городского управления дорог и внешнего благоустройства.

К слову любители чугуна, похитившие в решетки в 2017 - 2018 году, нанесли ущерб городу более чем в четыре миллиона рублей. Элементы пытались заменить на сварные, но воры не брезгуют и этим, похищая их также ночью и без свидетелей. Увы, они не задумываются, что открытые люки представляют серьезную опасность и для водителей, и для пешеходов.

К жителям города обращаются с просьбой, сообщать об отсутствии решеток ливневой канализации по телефонам: (4212) 22-19-30, 25-30-75, 42-10-25 или в Единую городскую диспетчерскую службу – 004.