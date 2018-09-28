За разбойное нападение на автосервис в Хабаровске ответил бывший работник

СЕГОДНЯ 10:22 2018-09-28T10:22:38+03:00

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В хабаровском крае осудили бывшего работника автосервиса и его подельника. 31-летний кузовщик-маляр и его безработный приятель крепко напились и пришли в мастерскую к бывшему бывшему коллеге, чтобы попросить о помощь. Они сказали, что их машина заглохла недалеко от автомастерской.

- Потерпевший, он же сторож организации, отказался выполнить их просьбу и это огорчило приятелей. Они избили мужчину и похитили у него цепочку, браслет, часы и сотовый телефон. В качестве аргумента при этом использовали нож. Когда с мужчиной разобрались, переключились на оргтехнику. Они вынесли из офиса компьютерный монитор и бросили его недалеко от забора ремонтной мастерской, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Оба нарушителя уже привлекались к уголовной ответственности за грабежи и разбои. Они познакомились в одном из исправительных учреждений. А после освобождения продолжали поддерживать приятельские отношения.

Суд приговорил бывшего работника автомастерской к четырем с половиной годам лишения свободы, его подельнику присудили пять лет. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.