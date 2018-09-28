2018-09-28T12:22:04+03:00
Происшествия

В Еврейской автономии в аварии погибла пассажирка поломавшейся машины

Женщина даже не выходила из автомобиля [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Еврейской автономии в аварии погибла пассажирка поломавшейся машиныВ Еврейской автономии в аварии погибла пассажирка поломавшейся машиныФото: РИА-Биробиджан
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В Еврейской автономной области на трассе Ленинское — Биробиджан в дорожной аварии погибла женщина. Фактически это была нелепая и случайная смерть. Она находилась в машине, которая из-за поломки остановилась на трассе. Водитель вышел, чтобы выставить знак аварийной остановки, а пассажирка осталась сидеть в авто.

- В момент, когда водитель вышел из машины, в стоящий автомобиль врезалась иномарка. В результате происшествия погибла пассажир остановившегося для ремонта автомобиля. Двое пассажиров второго транспортного средства получили телесные повреждения, - рассказала РИА Биробиджан Анна Сургутская , сотрудник пресс-службы УМВД России по ЕАО.

Водитель остановившегося для ремонта автомобиля и два пассажира второго транспортного средства получили телесные повреждения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Еврейской автономии в аварии погибла пассажирка поломавшейся машины.

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