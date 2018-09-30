СЕГОДНЯ 02:50 2018-09-30T02:50:49+03:00

Погода в Хабаровске на 30 сентября 2018: днем до +18, без осадков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью температура воздуха в регионе опускается ниже нуля

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В Хабаровске без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +16+18.

В Бикине без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +16+18.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +16+18.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +12+14.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +13+15.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +9+11.

В Охотске дождь без осадков. Ветер северо-западный 11-16 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +7+9.

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +19+21.