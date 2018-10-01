Блогеров из Хабаровского края приглашают на Всероссийский конкурс «Позитивный контент»

СЕГОДНЯ 02:59 2018-10-01T03:00:23+03:00

Одна из наград - это возможность получить домен .ДЕТИ и стать частью безопасного интернет-пространства для детей и подростков

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В Хабаровском крае ищут талантливых блогеров, чьи проекты могут претендовать на победу в восьмом Всероссийском конкурсе «Позитивный контент». На суд жюри принимаются сайты, блоги, медиаресурсы, видеоканалы, группы в социальных сетях, компьютерные онлайн-игры и мобильные приложения.

- Это могут быть уже реализованные проекты, которые запущены не позднее января 2018 года. Отбор проведут в девяти основных и пяти специальных номинациях. Во втором случае награды вручат за лучший сайт для детей, за лучший сайт, открытый в зарубежных доменных зонах, за развитие цифровой грамотности и безопасности, за инициативы, направленные на малозащищенные группы населения и за лучший социально ориентированный коммерческий интернет-проект, - говорится в сообщении на сайте Уполномоченного по правам ребенка в крае.

Заявки на конкурс принимают до 1 декабря на сайте www.positivecontent.ru. К 10 декабря определят финалистов конкурса, а в середине месяца объявят результаты. Среди наград для победителей ценные призы, присуждение проектам-номинантам отличительного знака качества «Позитивный контент», включение проектов-номинантов в каталог лучших сайтов «ВебЛандия», возможность получить домен .ДЕТИ и стать частью безопасного интернет-пространства для детей и подростков.

Напомним, конкурс «Позитивный контент» впервые прошел в 2009 году. За девять лет его существования сотни великолепных проектов для детей и молодежи получили признание и огласку. Главная задача конкурса – это наполнение интернет-пространства качественными познавательными, образовательными, информационными и развлекательными digital-продуктами, которые отвечают современным требованиям информационной безопасности.