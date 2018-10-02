2018-10-02T01:25:13+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 2 октября 2018 года: днем до +16 градусов, вечером небольшой дождь

Осадки выпадут на территории региона из-за тайфуна
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 2 октября 2018 года: днем до +16 градусов, вечером небольшой дождьПогода в Хабаровске на 2 октября 2018 года: днем до +16 градусов, вечером небольшой дождьФото: Никанор ШУЛЬЦ
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Бывший тропический тайфун "Трами", который наделал делов в Японии, теперь ушёл на Камчатку. Во время пути сила вихря снизилась, но всё равно она значительная. Как это сейчас проявляется? Циклон занимает большую территорию. На материке он сталкивается с антициклоном. На границе атмосферных образований возникают обострения и атмосферные фронты. Из-за этого сегодня в нашем регионе ожидаются дожди.

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +17+19.

В Хабаровске без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный 11-16 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +14+16. Уровень Амура у краевого центра 264 см. С ближайшие два дня ожидается спад на 20-25 см. Температура воды 13,8 градусов.

В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +17+19.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +14+16.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +13+15. Уровень Амура у Города Юности 313 см.

В Чегдомыне дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +10+12.

В Николаевске-на-Амуре без осажков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +9+11. Уровень Амура в устье реки 158 см.

В Охотске без осажков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +7+9.

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