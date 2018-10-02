2018-10-02T04:22:25+03:00
Экономика

Почти 300 поросят приехали в Хабаровский край из Оренбургской области

Животные уже обживаю животноводческий комплекс в ТОР «Ракитное»
Ольга КИВА
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Почти 300 поросят приехали в Хабаровский край из Оренбургской областиПочти 300 поросят приехали в Хабаровский край из Оренбургской областиФото: Правительство Хабаровского края
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На площадке ТОР «Ракитное» в пригороде краевой столицы» поселились 296 поросят, которые приехали из Оренбургской области. Четырехмесячные животные гибридной породы уже разместились в новом помещении животноводческого комплекса на индивидуальных станках.

- В течение месяца они будут находиться на карантине. За это время зоотехники предприятия проведут все необходимые исследования и вакцинацию, - сообщил Вадим Домашенкин, заместитель министра по модернизации АПК министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края.

До середины октября этого года из Оренбургской области в регион доставят еще партию поросят — одну тысячу четыреста голов, а в 2019 году — еще одну тысячу 200 голов. Этот завоз выполняют в рамках инвестиционного проекта. Свиней гибридной породы выбрали не случайно - животные отличаются высокой репродуктивностью. Благодаря этому качеству количество свиней может достигать 70 тысяч голов в год. В конце первого квартала 2019 года в сельскохозяйственном предприятии планируют начать забой скота на мясо.

После ввода в эксплуатацию животноводческий комплекс будет ежегодно выпускать почти шесть тысяч тонн мяса. Первую очередь свиноводческого комплекса планируют сдать в конце декабря 2018 года. За счет предприятия в крае появится 165 новых рабочих мест.

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