СЕГОДНЯ 04:40 2018-10-02T04:40:10+03:00

Больше двух тысяч домов в Хабаровске остаются без горячей воды Фото: Мария ЛЕНЦ

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В краевой столице без горячей воды остались жильцы более двух тысяч 400 домов. Отсутствие водоснабжения объясняют тем, что гидравлические испытания на теплотрассе в зоне ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 еще продолжаются. Как сообщили в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация», у потребителей в зоне ТЭЦ-1 горячая вода будет отсутствовать до 3 октября, в зоне ТЭЦ-2 - до 4 октября.

По информации предоставленной в администрации города, в краевой столице газом заправили 14 газораспределительных установок.

В городе не работает 59 лифтов.

В минувшие сутки на уборке городских дорог, дворов и улиц днем работало 165 единиц техники, а ночью – 11 машин. В целом удалось очистить дороги и улицы города от песка и мусора в объеме 114 кубометров.

За прошедшие сутки за неправильную парковку эвакуировали 22 автомобиля. Кроме того, по данным единой городской диспетчерской службы в городе случилась 41 дорожная авария, два пожара и три возгорания, скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 742 раза.