2018-10-03T08:28:36+03:00
Происшествия

Житель Хабаровска пойдет под суд за мошенничество с авиабилетами

Как выяснилось, на счету подозреваемого 19 эпизодов
Ольга КИВА
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Житель Хабаровска пойдет под суд за мошенничество с авиабилетамиЖитель Хабаровска пойдет под суд за мошенничество с авиабилетамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В краевой столице осудят администратора группы в социальной сети, через которую продавали авиабилеты. Клиентов устраивала цена, которую предлагал 28-летний подозреваемый. Она была на порядок ниже, поэтому сервис быстро стал популярен и работал в течение трех лет.

- За это время мужчина предоставлял услуги по приобретению билетов и оплачивал их деньгами, полученными от других клиентов. Некоторое время назад мужчина направил уведомления о прекращении деятельности и аннулировании билетов, оплату за которые потерпевшим не вернул, - рассказали в пресс-службе УТМВД России по ДФО.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». За это преступление горожанин может угодить в тюрьму на срок до пяти лет. Во время расследования удалось доказать причастность задержанного к 19 эпизодам. Причиненный потерпевшим ущерб оценивают в 600 тысяч рублей. До суда фигуант будет находиться под подпиской о невыезде.

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