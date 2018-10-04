СЕГОДНЯ 06:28 2018-10-04T06:34:09+03:00

Землетрясение на Камчатке: второе сейсмособытие произошло через четыре часа после первого Фото: Александр БОЙКО

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Сегодня утром, 4 октября на Камчатке произошли два землетрясения с разницей в четыре часа. Первое сейсмособытие зафиксировали в акватории Авачинского залива, второе - в районе Усть-Камчатска. Магнитуда подземных толчков в первом случае составила 4,8, а магнитуда второго — 5,3.

Как сообщили в камчатском филиале Геофизической службы РАН, второе землетрясение произошло в 9:55. Эпицентр подземных толчков находился в 70 километрах от районного центра. Однако местные жители не заметили колебаний земли, равно как и в первом случае. Также отмечается, что пострадавших нет, дома не повреждены.

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