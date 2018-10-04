2018-10-04T06:34:09+03:00
Происшествия

Землетрясение на Камчатке: второе сейсмособытие произошло через четыре часа после первого

Подземные толчки зафиксировали в районе Усть-Камчатска и в акватории авачинского залива
Ольга КИВА
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Землетрясение на Камчатке: второе сейсмособытие произошло через четыре часа после первогоЗемлетрясение на Камчатке: второе сейсмособытие произошло через четыре часа после первогоФото: Александр БОЙКО
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Сегодня утром, 4 октября на Камчатке произошли два землетрясения с разницей в четыре часа. Первое сейсмособытие зафиксировали в акватории Авачинского залива, второе - в районе Усть-Камчатска. Магнитуда подземных толчков в первом случае составила 4,8, а магнитуда второго — 5,3.

Как сообщили в камчатском филиале Геофизической службы РАН, второе землетрясение произошло в 9:55. Эпицентр подземных толчков находился в 70 километрах от районного центра. Однако местные жители не заметили колебаний земли, равно как и в первом случае. Также отмечается, что пострадавших нет, дома не повреждены.

Специалисты напоминают, если ситуация угрожает вашей жизни или жизни окружающих звонить нужно по единому номеру телефона спасения: 01 - со стационарных телефонов и 101 - с сотовых телефонов. По телефону «101» можно звонить со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный в любой точке Камчатского края.

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