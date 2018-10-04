В Хабаровске до сих пор не могут выяснить причину смерти женщины, скончавшейся после пластической операции

СЕГОДНЯ 09:13 2018-10-04T09:13:48+03:00

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В краевой столице продолжается расследование смерти женщины, которая погибла после перенесенной пластической операции. По предварительным данным, она скончалась в отделении реанимации одной из городских больниц. Однако операцию ей сделали в частной клинике, которая арендуе помещение. В сознание хабаровчанка так и не приходила.

Это произошло в июле 2018 года. В реанимацию погибшую перевели, когда ее состояние ухудшилось, а на третьи сутки после "пластики" женщина скончалась. По этому факту возбудили уголовное дело, расследование которго до сих пор продолжается.

Как сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю, следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего: провести ряд экспертиз и изучить медицинские документы. По результатам этой проверки будет дана оценка действиям врачей и должностных лиц больницы. В следственном управлении дело взяли на контроль. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, у женщины осталось трое детей. Чтобы рассказать о трагедии страшей дочке понадобилась помощь психологов, а младшие еще слишком маленькие и пока ничего не поняли. Об этом рассказала Надежда Слепцова, знакомая семьи, которая сейчас выступает в роли адвоката.