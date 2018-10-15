Погода в Хабаровске на 15 октября 2018 года: днем до +12 градусов
Регион накрыл циклон.Зона осадков заняла почти всю территорию, кроме северных. На Верхней Бурее пройдёт мокрый снег. Температурный фон резко понизился, особенно на фоне выходных это может восприниматься особенно чувствительно.
В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +8+10.
В Хабаровске без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +10+12. Уровень Амура у краевого центра 113 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 20-25 см. Температура воды 10,2 градусов.
В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +10+12.
В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +12+14.
В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +9+11. Уровень Амура у Города Юности 175 см.
В Чегдомыне мокрый снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +5+7.
В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +8+10. уровень Амура в устье реки 147 см.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +3+5.