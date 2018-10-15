2018-10-15T02:13:51+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 15 октября 2018 года: днем до +12 градусов

Осадки ожидаются на большей территории края и в Биробиджане
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Погода в Хабаровске на 7 октября 2018 года: днем до +17 градусов и дождиПогода в Хабаровске на 7 октября 2018 года: днем до +17 градусов и дождиФото: Никанор ШУЛЬЦ
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Регион накрыл циклон.Зона осадков заняла почти всю территорию, кроме северных. На Верхней Бурее пройдёт мокрый снег. Температурный фон резко понизился, особенно на фоне выходных это может восприниматься особенно чувствительно.

В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +8+10.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +10+12. Уровень Амура у краевого центра 113 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 20-25 см. Температура воды 10,2 градусов.

В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +10+12.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +12+14.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +9+11. Уровень Амура у Города Юности 175 см.

В Чегдомыне мокрый снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +5+7.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +8+10. уровень Амура в устье реки 147 см.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +3+5.

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