2018-10-07T09:40:06+03:00
Общество

Прокуратура Еврейской автономии потребовала отремонтировать сельский дом культуры

Крыша дома находится в ужасном состоянии и представляет угрозу для жизни и здоровью местных жителей
Элина ОГАНЕСЯН
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Прокуратура Еврейской автономии потребовала отремонтировать сельский дом культурыПрокуратура Еврейской автономии потребовала отремонтировать сельский дом культурыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Не так давно руководитель дома культуры в поселке Партизанское обратился в прокуратуру за помощью в рамках выездного личного приема правоохранителей. Оказалось, что администрация Волочаевского сельского поселения никак не реагировало на то, что муниципальное здание находится в непотребном виде. Более того, после проверки выяснилось, что крыша дома, 1968 года постройки, не удовлетворяет по техническим показателям. Таким образом игнорирование элементарных правил безопасности создавало угрозу жизни и здоровью местных жителей. Отметим, что здание не ремонтировалось с периода возведения. Годы сооружение не пощадили – кровля уже протекала.

- В связи с этим, прокурор Смидовичского района Виктор Балаев обратился в суд с исковым заявлением о понуждении администрации муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» провести капитальный ремонт кровли здания Дома культуры села Партизанское, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Суд полностью удовлетворил требование прокуратуры, которая настояла на том, чтобы администрация провела капитальный ремонт в доме культуры.

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