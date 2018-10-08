2018-10-08T02:49:31+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 8 октября 2018: днем до +15, небольшой дождь

В регион пришел циклон
Никанор ШУЛЬЦ
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О погоде 8 октября в Хабаровском крае и ЕАО: в Хабарвоске днем до +15, небольшой дождьО погоде 8 октября в Хабаровском крае и ЕАО: в Хабарвоске днем до +15, небольшой дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Регион накрыл циклон. Он большой активности не проявляет, но осадки создаст. Дожди пройдут практически повсеместно, но характер их будет разный, в основном слабый. А вот на Верхней Бурее и по побережью умеренный и даже сильный. Это потому что вода Охотского моря наполнит циклон.

В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +14+!6.

В Хабаровске небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +13+15. уровень Амура у краевого центра 176 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 5-10 см. Температура воды 13,2 градусов.

В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +14+16.

В Советской Гавани и Ванино сильный дождь. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +12+14.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Веер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +14+16. Уровень Амура у Города Юности 268 см.

В Чегдомыне дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +9+11.

В николаевске-на-Амуре дождь. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +8+10. Уровень Амура в устье реки 153 см.

В Охотске без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +6+8.

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