Подсобный рабочий в магазине Хабаровска приторговывал на работе наркотиками

СЕГОДНЯ 05:46 2018-10-08T07:40:26+03:00

За это он больше трех лет проведет в тюрьме

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске осудили торговца гашишным маслом. Мужчина продавал наркотическое средство в одном из торговых центров Хабаровска. Фигурант был сотрудником павильона, а его рабочее место - непосредственно подсобное помещение, временно стало пунктом реализации запрещенного вещества.

- На суде доказали, что фигуранта задержали с расфасованным товаром. Наркотики были упакованы в полимерные пакетики. Подсудимый свою вину признал полностью и даже помог разоблачить своих подельников, от которых получал товар. Злоумышленники передали ему в общей сложности 2,68 граммов гашишного масла, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

Дело наркотороговца рассматривали в особом порядке. В итоге суд приговорил хабаровчанина к тюремному сроку на три года и четыре месяца. Наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.