В Облученском районе ЕАО ищут заблудившегося сборщика орехов

СЕГОДНЯ 06:48 2018-10-09T06:48:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Облученского района пропал в лесу. Мужчина со своими друзьями отправился за кедровыми орехами. Три друга предварительно договорились о месте и времени встречи после похода в лес, но в назначенный час встретились только двое сборщиков орехов. Судя по сообщению, размещенному в социальной сети, происшествие случилось 4 октября. До сих пор о местонахождении третьего мужчины ничего не известно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, на поиски отправились 11 спасателей. Вчера, 8 октября, они обследовали 33 квадратных метра территории, но, увы, безрезультатно. Поисковую операцию приостановили в связи с наступлением темноты. Сегодня утром, 9 октября, отряд искателей снова отправился прочесывать лес. В помощь специалистам предоставили беспилотный летательный аппарат. В поисковой операции также задействовали сотрудников полиции и волонтеров. Результатов на данный момент нет, поиски продолжаются.