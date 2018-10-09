Сахалинец зарабатывал на продаже несуществующих морепродуктов

СЕГОДНЯ 08:02 2018-10-09T08:02:50+03:00

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Житель Невельского района стал подозреваемым в уголовном деле. Фигуранту только 29 лет, но он уже поднаторел в области интернет-мошенничества. Как полагает следствие, подозреваемый торговал несуществующими морепродуктами и успел незаконно заработать больше 150 тысяч рублей.

- Задержанный промышлял в 2016 году. Покупатели сами находили его по объявлению, размещенному на одном из интернет-ресурсов. По телефону парень втирался в доверие и объяснял, что доставка будет только после предоплаты, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Ничего не подозревающие клиенты, конечно же, переводили деньги. Когда оплата поступала фигурант отключал телефон и больше не связывался с потерпевшими. Жертвами подозреваемого стали девять человек. Позже, в качестве приманки, задержанный опубликовал объявление о продаже машины на условии предоплаты. На это сообщение купился еще один пострадавший.

Фигурант регулярно менял номера мобильных телефонов и использовал банковские карты, оформленные на других лиц. Однако, полицейским удалось найти его и задержать. Расследование уголовного дела, заведенного против сахалинца, уже закончилось. Сейчас материалы находятся в суде.