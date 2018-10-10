Сборщика орехов в Облученском районе ЕАО еще не нашли

СЕГОДНЯ 06:19 2018-10-10T06:20:38+03:00

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В Облученском районе ЕАО продолжаются поиски пропавшего сборщика орехов. Мужчина отправился в лес в районе поселка Теплые ключи и в назначенное время не вышел из леса, где его ждали два друга. Приятели заранее договорились, где и во сколько они встретятся. В итоге двое вышли из леса, а третий нет. По информации, размещенной в одной из социальных сетей мужчина пропал 4 октября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, сейчас в поисковой операции задействованы 22 человека. Среди них спасатели, полицейские, неравнодушные местные жители и волонтеры. В частности искатели осматривают территории, прилегающие к населенному пункту. В помощь поисковым отрядам предоставили беспилотный летательный аппарат, с помощью которого удалось обследовать территорию с воздуха. По последним данным, удалось промониторить уже 73 квадратных километра лесного массива. Увы, пока результатов нет, поиски продолжаются.