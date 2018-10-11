Хабаровск присоединится к акции «Мы за здоровье!»

СЕГОДНЯ 04:28 2018-10-11T04:28:07+03:00

Каждый год она проходит в 44 странах мира

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В краевой столице пройдет акция «Мы за здоровье!». Ее проводят в честь Всемирного дня борьбы с раком молочной железы. Ежегодно это событие устраивают в 44 странах мира. Датой для проведения акции во всем мире считается 15 октября. В краевой столице ее устроят немного раньше — 12 октября в торгово-развлекательном центре «Магазины Радости». Мероприятие будет проходить с 12:00 до 15:00.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, цель акции — привлечь внимание женщин к своему здоровью. Подобное мероприятие должно мотивировать женщин проходить регулярные обследования и обращаться к врачу для своевременной диагностики заболевания.

Участники акции увидят фотопроект «Я выбираю жизнь», участницами которого стали женщины, победившие онкологическое заболевание. Кроме того, желающие смогут проконсультироваться с врачом на тему ранней диагностики рака молочной железы.