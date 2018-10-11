2018-10-11T07:22:07+03:00
Происшествия

В ЕАО нашли заблудившегося сборщика орехов

Помощь врачей мужчине не понадобилась
Ольга КИВА
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В ЕАО нашли заблудившегося сборщика ореховВ ЕАО нашли заблудившегося сборщика ореховФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ЕАО нашли заблудившегося сборщика орехов. Мужчина отправился в лес вместе с двумя друзьями 4 октября. Приятели договорились о времени и месте встречи после похода, но в назначенный час из лесу вышли только двое. На поиски мужчины отправились спасатели, полицейские, волонтеры и просто неравнодушные местные жители. Всего 22 человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, поисковые группы обследовали лесной массив в районе поселка Теплые ключи. Для спасения мужчины привлекли также беспилотные летательные аппараты. К счастью, попавшего сборщика орехов нашли целым и невредимым сегодня утром, 11 октября. Состояние «найденыша» оценили как удовлетворительное. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась. На данный момент силы и средства, задействованные в поиске, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

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