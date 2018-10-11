В Комсомольске-на-Амуре открыли кабинеты по бесплодному браку

СЕГОДНЯ 08:51 2018-10-11T08:51:40+03:00

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Специальные кабинеты действуют на базе двух женский консультаций - в поликлиниках №№ 1 и 4. Основной упор в своей работе специалисты делают на раннее выявление пар с бесплодием, а также на оказание им всей необходимой в таких случаях медицинской помощи.

- Если у женщины до 35 лет, желающей родить ребенка, в течение года не наступает беременность, то семейная пара должна обратиться в кабинет по бесплодному браку, - рассказали в пресс-службе администрации города Юности. - Ну, а если женщине больше 35 лет, этот срок сокращается до полугода.

Как отмечают в мэрии, обследование проводится как для мужчин, так и для женщин, при этом совершенно не важно - зарегистрирован ли брак официально, или же он «гражданский». В дальнейшем паре могут назначить лечение, или же направить в Перинатальный центр минздрава Хабаровского края, где делают бесплатную процедуру ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение, - прим.ред.), если консервативное лечение не возымеет эффекта.