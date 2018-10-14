СЕГОДНЯ 11:33 2018-10-14T11:34:26+03:00

У сельчанин в ЕАО нашли бидоны, доверху наполненные марихуаной Фото: Пограничное управление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО

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Житель Смидовичского района попался с крупной партией марихуаны. Стражи порядка нагрянули в его дом в селе Партизанском неожиданно. При обыске у него нашли и изъяли более 15 килограммов наркотического средства.

- Сельчанин хранил марихуану в бидонах для молока. Резервуары были заполнены почти доверху. Их содержимое на данный момент передали экспертам, - прокомментировали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Против сельчанина возбудили уголовное дело за незаконное производство наркотических средств. При этом учитывается, что у задержанного нашли партию запрещенного вещества в особо крупном размере. Расследование этого уголовного дела сейчас продолжается. При самых плохих прогнозах в качестве наказания фигуранта могут приговорить к 12 годам лишения свободы.