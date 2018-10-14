В Хабаровском крае закончились поиски рыбака, пропавшего на реке Керби

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-14T10:16:37+03:00

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В районе имени Полины Осипенко закончилась поисковая операция в районе Ясенского участка на реке Керби. Спасатели, полицейские, волонтеры и сотрудники отдела ГИМС МЧС обследовали 145 квадратных километров лесного массива и 120 квадратных километров акватории. В поисковой операции участвовали 27 человек, было задействовано семь единиц техники. Увы, результат оказался нулевым – 48-летнего рыбака так и не нашли.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, группировка спасателей убыла в пункт постоянной дислокации. Полицией проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, сообщение об исчезновении мужчины поступило на пульт Центра управления в кризисных ситуациях 4 октября. Спасатели отправились в район, где предстояло провести поисковую операцию. Предварительно было известно, что мужчина отправился к реке на своем личном авто и пропал. До настоящего момента о его местонахождении ничего не известно.