Пожар в частном доме в Биробиджане: постройка загорелась из-за неисправной электропроводки

СЕГОДНЯ 03:18 2018-10-15T03:18:54+03:00

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На выходных, 13 октября, пожарные расчеты оперативно выдвинулись на улицу Уссурийску в Биробиджане. Здесь горел один из частный домо, хозяева которого успели выбежать на улицу и сами обратились за помощью.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, сообщение о происшествии дежурный пульта пожарно-спасательной службы принял в 8:52. На место происшествия отправилась группа в составе семи человек и двух единиц техники. Прибывшие огнеборцы сначала локализовали пламя, чтобы оно не успело распространиться на всю постройку, а потом полностью усмирили огненную стихию.

Как выяснилось во время осмотра поврежденных помещений, причиной стала неисправная электропроводка. В результате пожара из людей никто не пострадал, частично уничтожена крыша дома. Сумма ущерба, нанесенного пламенем, устанавливается.