2018-10-14T08:46:35+03:00
Происшествия

Три человека пострадали при столкновении легковой машины и автобуса под Хабаровском

Из искореженного авто людей вытащили спасатели
Ольга КИВА
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Три человека пострадали при столкновении легковой машины и автобуса под ХабаровскомТри человека пострадали при столкновении легковой машины и автобуса под ХабаровскомФото: Социальные сети
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Сегодня днем, 14 октября, под Хабаровском столкнулись автобус и легковое авто. На место происшествия отправились не только автоинспекторы, но и спасатели и врачи скорой помощи. Вызов поступил на пульт пожарно-спасательной службы в 11:25. Специалисты немедленно отправились в район 16 километра автодороги «Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, автобус двигался по направлению к селу Ровное и следовал из краевой столицы. В салоне находились 10 человек. Однако во время аварии пострадали три человека, которые находились в легковом авто. Из искореженной машины их пришлось доставать силами спасателей. После этого пассажиров машины передали врачам, которые оказали им первую медицинскую помощь.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку случившегося. В ближайшее время им предстоит установить обстоятельства произошедшего.

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