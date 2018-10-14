В Хабаровском крае рыбакам пришлось устроить экстренную ночевку на маленьком острове посреди Амура

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-14T12:36:49+03:00

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Сегодня, 14 октября, на острове у входа в протоку Челнинскую обнаружили четырех рыбаков. Мужчины вынуждены были ночевать на маленьком кусочке суши, потому что их лодку унесло течением. Пострадавшие вместе собирались порыбачить и с этой целью отплыли из села Сарапульское в сторону протоки. По пути у них сломался двигатель и лодку стало сносить вниз по течению. Мужчинам не оставалось ничего другого, как добраться до ближайшего островка и вызвать подмогу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, «найденышей» их лодку благополучно доставили назад в село. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась. Как позже отметили специалисты чрезвычайного ведомства, это был первый случай, когда пришлось выручать жителей края из-за поломки плавсредства.

Жителям края настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности перед выходом на воду, проверять исправность лодки и запас топлива. Также не стоит пренебрегать спасательными жилетами, которые должны быть одеты на всех, кто собирается в плавание по рекам. Кроме того, специалисты напоминают, что на территории края ночные температуры уже приближаются к отрицательным отметкам, возможны усиления ветер и волнения на воде.

В случае происшествия незамедлительно звоните по телефону пожарно-спасательной службы «101» или на единый номер вызова экстренных служб «112».