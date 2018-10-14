2018-10-14T12:36:49+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае рыбакам пришлось устроить экстренную ночевку на маленьком острове посреди Амура

Эта была вынужденная мера из-за лодочного двигателя, внезапно сломавшегося прямо во время пути
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае рыбакам пришлось устроить экстренную ночевку на маленьком острове посреди АмураВ Хабаровском крае рыбакам пришлось устроить экстренную ночевку на маленьком острове посреди АмураФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 октября, на острове у входа в протоку Челнинскую обнаружили четырех рыбаков. Мужчины вынуждены были ночевать на маленьком кусочке суши, потому что их лодку унесло течением. Пострадавшие вместе собирались порыбачить и с этой целью отплыли из села Сарапульское в сторону протоки. По пути у них сломался двигатель и лодку стало сносить вниз по течению. Мужчинам не оставалось ничего другого, как добраться до ближайшего островка и вызвать подмогу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, «найденышей» их лодку благополучно доставили назад в село. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась. Как позже отметили специалисты чрезвычайного ведомства, это был первый случай, когда пришлось выручать жителей края из-за поломки плавсредства.

Жителям края настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности перед выходом на воду, проверять исправность лодки и запас топлива. Также не стоит пренебрегать спасательными жилетами, которые должны быть одеты на всех, кто собирается в плавание по рекам. Кроме того, специалисты напоминают, что на территории края ночные температуры уже приближаются к отрицательным отметкам, возможны усиления ветер и волнения на воде.

В случае происшествия незамедлительно звоните по телефону пожарно-спасательной службы «101» или на единый номер вызова экстренных служб «112».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У сельчанин в ЕАО нашли бидоны, доверху наполненные марихуаной
В Хабаровском крае закончились поиски рыбака, пропавшего на реке Керби
Три человека пострадали при столкновении легковой машины и автобуса под Хабаровском
В Комсомольске-на-Амуре пропал 12-летний Роман Амелин
Хабаровчанка хотела сэкономить, а в итоге осталась без денег и окон на балконе
Восходящей звездой дефектологии признали педагога из Хабаровска
Погода в Хабаровске на 14 октября 2018 года: днем до +17 градусов, облачно
В Хабаровским крае стабилизировалась ситуация с заболеваемостью ОРВИ
Приезжий из Омска обчистил арендуемую квартиру в Хабаровске
Бывший заключенный убил соседа, завернул его тело в матрас и выбросил в лесополосе в Хабаровске
После массового отравления шаурмой в ЕАО суд временно закрыл кафе
Решать проблемы Комсомольска будут через поддержку промышленности и здравоохранение
Матч «СКА-Нефтяник» - «Акиллес» 12 октября: Хабаровчане разгромили вице-чемпиона Финляндии на кубке мира по бенди
Погода в Хабаровске на 13 октября 2018 года: днем до +17 градусов, без осадков
В ЕАО пенсионерка перевела лжевнуку более 9000 рублей
Прощание с Игорем Грудновым состоится 14 октября в Спасо-Преображенском Кафедральном соборе
Мост в Хабаровске разрушил многотонный самосвал
Экономия на отлове бездомных собак может привести к вспышке бешенства в Хабаровске
Жители Комсомольска потребуют отставки мэра на митинге
Бывалый наркоделец из Комсомольска-на-Амуре снова отправился в тюрьму
В Хабаровске пьяный гуляка избил полицейского
Комсомольчанин лишился автомобиля, пока спал
Пожар в многоэтажке в Хабаровске: горела квартира на девятом этаже
Аэропорту в Хабаровске придумали новое имя
Бизнесмена в Хабаровске обязали закрыть мастерскую из-за продавца-иностранца
В Хабаровске сына обвиняют в краже драгоценностей у собственной матери