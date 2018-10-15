2018-10-15T02:48:54+03:00
Происшествия

В Хабаровске в лесу нашли тело мужчины, завернутое в плавательный матрац

Обвинение в убийстве предъявили приятелю погибшего, за спиной у которого 26 лет заключения
Элина ОГАНЕСЯН
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В Хабаровске в лесу нашли тело мужчины, завернутое в плавательный матрасВ Хабаровске в лесу нашли тело мужчины, завернутое в плавательный матрасФото: Алексей БУЛАТОВ
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О преступлении стало известно 3 октября этого года, когда в Железнодорожном районе прохожие нашли тело неизвестного мужчины. Труп был завернут в плавательный матрац. Так как на погибшем были следы насильственной смерти, правоохранители незамедлительно возбудили уголовное дело. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего приятеля погибшего. Оказалось, что тело хабаровчанина лежало в лесу не меньше нескольких месяцев.

Обвиняемый рассказал следователям, что в апреле только вышел на свободу из колонии, где он отбывал наказание за разбой и убийство. Всего в его «послужном» списке 26 лет заключения.

- Из Хабаровска он планировал на самолете улететь на родину – в Магадан. У мужчины был билет, но он перепутал рейс, в связи с чем остался в Хабаровске, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю. - Здесь он познакомился с мужчиной, который позвал его жить в квартиру, расположенную в Железнодорожном районе Хабаровска.

Между знакомыми часто возникали ссоры, во время одной из них уголовник схватил нож и зарезал приятеля. Тот скончался на месте. Чтобы снова не оказаться за решеткой, мужчина завернул тело в плавательный матрац и спрятал в лесу.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование продолжается.

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