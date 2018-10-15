В Хабаровске в лесу нашли тело мужчины, завернутое в плавательный матрац
О преступлении стало известно 3 октября этого года, когда в Железнодорожном районе прохожие нашли тело неизвестного мужчины. Труп был завернут в плавательный матрац. Так как на погибшем были следы насильственной смерти, правоохранители незамедлительно возбудили уголовное дело. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего приятеля погибшего. Оказалось, что тело хабаровчанина лежало в лесу не меньше нескольких месяцев.
Обвиняемый рассказал следователям, что в апреле только вышел на свободу из колонии, где он отбывал наказание за разбой и убийство. Всего в его «послужном» списке 26 лет заключения.
- Из Хабаровска он планировал на самолете улететь на родину – в Магадан. У мужчины был билет, но он перепутал рейс, в связи с чем остался в Хабаровске, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю. - Здесь он познакомился с мужчиной, который позвал его жить в квартиру, расположенную в Железнодорожном районе Хабаровска.
Между знакомыми часто возникали ссоры, во время одной из них уголовник схватил нож и зарезал приятеля. Тот скончался на месте. Чтобы снова не оказаться за решеткой, мужчина завернул тело в плавательный матрац и спрятал в лесу.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование продолжается.