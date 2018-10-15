В Хабаровском крае стартовал Гражданский форум

СЕГОДНЯ 03:40 2018-10-15T03:41:17+03:00

Он объединит более 700 участников

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Сегодня, 15 октября, стартовал Гражданский форум, на котором соберутся представители власти, бизнеса, общественных организаций, некоммерческого сектора и молодежь. Всего участников ожидается более 700 человек.

- Для гостей мероприятия подготовили интенсивную и разноплановую программу, в рамках которой организуют порядка 40 дискуссионных площадок. В форуме заявлены четыре направления работы, ориентированные на представителей НКО, территориальных общественных самоуправлений, инициативных граждан, глав поселений, работников муниципальных учреждений социальной сферы. Кроме того, федеральные и региональные эксперты проведут тренинги и мастер-классы по различным тематическим направлениям, - говорится в сообщении на сайте Общественной палаты Хабаровского края.

Среди прочих площадок гости форума примут участие в межрегиональной конференции «Деятельность негосударственных организаций на рынке услуг социальной сферы: наличное, должное, возможное». Здесь обсудят вопросы качества услуг, снижения административных барьеров, развития потенциала НКО и ресурсной поддержки СОНКО – поставщиков услуг социальной сферы.

Также в рамках форума пройдет пленарная дискуссия «Межсекторное социальное партнерство: опыт настоящего, проекция в будущее», обсуждение продвижения социальных инициатив и укрепления единства российской нации.

Напомним, Гражданский форум пройдет в Хабаровске 15-16 октября 2018 года в Городском Доме культуры, расположенном на улице Ленина, 85.