ЦСКА разгромил «Амур», преподав хабаровчанам урок

СЕГОДНЯ 04:02 2018-10-15T04:02:27+03:00

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Хабаровский «Амур» провел игру с безусловным фаворитом этого сезона — ЦСКА. Команды играли на столичной площадке, дома у армейцев. Если сначала, в первом периоде «тигры» держались уверенно, даже пропустив одну шайбу, то затем все резко пошло вниз.

- «Тигры» выглядели очень неплохо в первой двадцатиминутке, а перед перерывом вполне могли открыть счет при игре в большинстве. Не сложилось. А вот хозяева свой шанс не упустили и «лишнего» разыграли. Пушечным выстрелом с правого фланга отметился Шалунов, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Второй период можно смело назвать провальным. «Тигры» пропустили за неполные три минуты они словно решето пропустили три шайбы. Конечно, вопрос о победе тут же отпал. Перевесить счет в свою пользу, когда на табло 4:0, а твой соперник ЦСКА, хабаровчанам не под силу. Третий период был простой формальностью. В итоге игра получилась поучительной — 5:0 и восьмое поражение из десяти игр.