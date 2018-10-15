2018-10-15T04:32:33+03:00
Общество

Подростка из Нелькана экстренно доставили санрейсом в Хабаровск

Состояние мальчика во время полета не ухудшилось
Ольга КИВА
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Подростка из Нелькана экстренно доставили санрейсом в ХабаровскПодростка из Нелькана экстренно доставили санрейсом в ХабаровскФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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На борту самолета санитарной авиации Ан-74 МЧС России из поселка Нелькан в Хабаровск доставили 14-летнего пациента. Подростку срочно нужна была эвакуация по медицинским показаниям и помочь ему могли только врачи в краевой столице. Санитарный рейс отправился за больным вчера утром, 14 октября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, Хабаровск и Нелькан разделяют более тысячи километров. Чтобы добраться до места назначения на самолете понадобилось два с половиной часа. Юного пациента доставили в Хабаровск в этот же день в 15:30. Далее в сопровождении бригады врачей территориального центра медицины катастроф подростка доставили в больницу, где ему окажут необходимую квалифицированную помощь. За время полета состояние больного не ухудшилось.

Напомним, санитарные рейсы задействуют, когда необходима срочная эвакуация пациентов по медицинским показаниям. Самолет Ан-74 МЧС России используют в основном для перелетов на дальние расстояния.

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