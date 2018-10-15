Для комсомольчанки маникюр оказался слишком дорогим удовольствием

СЕГОДНЯ 04:46 2018-10-15T04:46:07+03:00

Во время процедуры из ее дамской сумочки исчезли 800 евро и 10 тысяч рублей

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Жительница города Юности лишилась денег в салоне ногтевого сервиса. Женщина имела неосторожность оставить открытую дамскую сумочку на диване. Сама же она отправилась за перегородку делать маникюр, а когда вернулась, кошелек с деньгами уже исчез. В нем находилось 800 евро и 10 тысяч рублей.

- Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался местный житель. По версии следствия, мужчина находился в одном из офисных зданий города. Он заметил, открытую сумку на диване, ее хозяйка отсутствовала. Задержанный воспользовался моментом, вытащил кошелек и скрылся. Деньги он потратил по своем усмотрению, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража», расследование которого уже закончилось. Сейчас материалы дела находят в суде на рассмотрении. До оглашения приговора фигурант будет находиться на свободе. С него взяли обязательство о явке.