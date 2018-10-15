2018-10-15T05:23:38+03:00
Происшествия

Пропавшего сельчанина в Хабаровском крае нашли мертвым

Поиски в Солнечном районе продолжались два дня
Ольга КИВА
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Пропавшего сельчанина в Хабаровском крае нашли мертвымПропавшего сельчанина в Хабаровском крае нашли мертвымФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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На минувших выходных спасатели из Комсомольска-на-Амуре работали в Солнечном районе. Им предстояло найти пропавшего 39-летнего мужчину. Кроме возраста о нем было известно, что пропавший жил в поселке Горин в частном доме. 9 октября сельчанин вышел на улицу, а позже стало ясно, что он пропал. Сначала полицейские из районного отдела МВД пытались искать его самостоятельно. Три дня спустя стражи порядка обратились за помощью к спасателям.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, группа спасателей в составе четырех человек и одной единицы техники прибыла в район поисковых работ 13 октября. Пропавшего нашли только на следующий день, 14 октября. К сожалению, мужчина был мертв. Его тело передали полицейским, задача которых установить причину и обстоятельства смерти.

Проверка по этому инциденту уже началась.

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