Пропавшего сельчанина в Хабаровском крае нашли мертвым

СЕГОДНЯ 05:23 2018-10-15T05:23:38+03:00

Изменить размер текста: A A

На минувших выходных спасатели из Комсомольска-на-Амуре работали в Солнечном районе. Им предстояло найти пропавшего 39-летнего мужчину. Кроме возраста о нем было известно, что пропавший жил в поселке Горин в частном доме. 9 октября сельчанин вышел на улицу, а позже стало ясно, что он пропал. Сначала полицейские из районного отдела МВД пытались искать его самостоятельно. Три дня спустя стражи порядка обратились за помощью к спасателям.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, группа спасателей в составе четырех человек и одной единицы техники прибыла в район поисковых работ 13 октября. Пропавшего нашли только на следующий день, 14 октября. К сожалению, мужчина был мертв. Его тело передали полицейским, задача которых установить причину и обстоятельства смерти.

Проверка по этому инциденту уже началась.