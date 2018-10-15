2018-10-15T06:01:38+03:00
Происшествия

Гибелью закончился ночной автокросс молодого хабаровчанина

Парень на полном ходу врезался в металлический контейнер
Ольга КИВА
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Гибелью закончился ночной автокросс молодого хабаровчанинаГибелью закончился ночной автокросс молодого хабаровчанинаФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшие выходные в краевой столице произошла дорожная авария, в результат которой скончался молодой водитель. Трагическое событие произошло в четыре часа утра 13 октября на улице Дальневосточной. Парень ехал в сторону улицы Ванинской и в районе дома №30 и врезался в контейнер. Предварительно известно, что 26-летний автолюбитель не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части.

Как сообщили в отделении ОГИБДД Хабаровска, водитель скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Кроме него в салоне автомобиля находился 28-летний пассажир, которому повезло больше. Он выжил и сейчас находится в больнице. Врачи диагностировали у него открытый перелом левого бедра и обширную рану шеи.

Как стало известно, молодой человек сел за руль, не имея водительского удостоверения. Кому принадлежит машина, пока не известно. Однако выяснилось, что ее регистрационный номер принадлежит совсем другому авто.

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