2018-10-15T06:32:19+03:00
Общество

В Хабаровском крае в заповеднике натянули колючую проволоку и поставили ворота на лесной дороге

Установку этих ограждений суд признал незаконной
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае в заповеднике натянули колючую проволоку и поставили ворота на лесной дорогеВ Хабаровском крае в заповеднике натянули колючую проволоку и поставили ворота на лесной дорогеФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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На границей национального парка «Анюйский» однажды появились ограждения. С одной стороны ничего страшного не случилось, с другой же — это нарушение природоохранного законодательства.

По соседству с заповедником находится пасека, собственник которой как и руководство природного парка тоже пожелал отгородиться от нежеланных гостей. На территории появились колючая проволока и ворота на лесной дороге. Также в качестве ограждения установили шлагбаум, ограничивающий передвижение по реке Бира, и металлическую вышку с растяжками для размещения базовой станции сотовой связи.

- Проверяющие пришли к выводу, что руководство заповедника не принимает мер по сохранению в естественном состоянии природных комплексов. Не выполняет это требование законодательства и собственник пасеки, расположенной по соседствую с заповедной территорией, - рассказали Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Обоих нарушителей через суд обязали демонтировать незаконные ограждения в национальном парке «Анюйский». Решение суда еще не вступило в силу.

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