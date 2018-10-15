2018-10-15T06:59:16+03:00
Спорт

Матч «СКА-Нефтяник» - «Сандвикен» 14 октября: хабаровчане не смогли сломить шведов

«Армейцы» начинают верить в проклятие, которое не дает им победить извечных соперников
Ольга КИВА
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Матч «СКА-Нефтяник» - «Сандвикен» 14 октября: хабаровчане не смогли сломить шведовМатч «СКА-Нефтяник» - «Сандвикен» 14 октября: хабаровчане не смогли сломить шведовФото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
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В минувшее воскресенье, 14 октября, хоккеисты «СКА-Нефтяник» встретились на льду со своими давними соперниками — шведской командой «Сандвикен». Эта игра закончилась поражением «армейцев». Хабаровчане уступили флагманам шведской Элитсерии со счетом 2:3.

- Армейцам впору ссылаться на настоящие проклятие, которое преследует их во встречах с игроками «Сандвикена». С 1988 года между соперниками было сыграно девять матчей в рамках Кубка мира. При этом хабаровчане смогли взять верх над «дьяволами» только однажды. Именно «Сандвикен» не пустил хабаровчан в финал Кубка в прошлом году, и в этом году тоже поставил подножку, - говорится в сообщении на сайте ХК «СКА-Нефтяник».

В первом тайме игра у хабаровчан не особо клеилась, зато шведы прессинговали в центре поля. При необходимости они выставляли эшелонированную оборону на пути нападающих «армейцев». Во второй половине игры все попытки прорваться к воротам соперников гасила жесткая игра защитников «Сандвикена».

В конце игры «армейцы» чуть не совершили чудесный камбэк. Отыграв два мяча в течение всего трех минут, «СКА-нефтяник» возродил угасшую было интригу. Однако забить еще один год и сравнять счет им не удалось. К слову, в прошлом году результат тоже был 2:3.

Команда «СКА-нефтяника» вернется в Хабаровск 16 октября и будет готовиться к финальному раунду Кубка России.

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