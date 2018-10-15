Синдикат наркоторгоцев обезвредили на Дальнем Востоке

СЕГОДНЯ 07:59 2018-10-15T07:59:01+03:00

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На след ОПГ полицейские вышли, когда в ходе спецоперации задержали двоих ее участников - мужчин в возрасте 25 и 29 лет. При обыске у одного из них обнаружили 40 свертков синтетического наркотика «скорость» общим весом в 15 граммов. Позже наркополицейские обыскали квартиры задержанных, где нашли еще 650 граммов аналогичного вещества. Также по всему Хабаровску были вскрыты 20 тайников со спрятанными в них наркотиками.

- В ходе предварительного следствия было установлено, что один из обвиняемых, используя интернет, получал координаты о местах расположения «закладок» с наркотиками и совместно с родственником расфасовывал их на более мелкие дозы и прятал в тайники, расположенные на территории Хабаровского и Приморского краев, - рассказали в пресс-службе УТ МВД по ДФО.

Масштабная спецоперация по задержанию остальных членов нарко-синдиката вовлекла в себя сразу несколько полицейских ведомств в четырех городах Дальнего Востока - в результате полиция задержала пятерых человек, которые распространяли «синтетику» в Находке, Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на Амуре.

В настоящее время всем участникам преступной группировки предъявлено обвинение по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере», двое из них отправлены в СИЗО, остальные дожидаются окончания следствия под подпиской о невыезде. Если вина мужчин будет доказана, им может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.