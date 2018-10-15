2018-10-15T07:59:01+03:00
Происшествия

Синдикат наркоторгоцев обезвредили на Дальнем Востоке

Семерых членов группировки полиция задержала в Находке, Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на Амуре
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
Синдикат наркоторгоцев обезвредили на Дальнем ВостокеСиндикат наркоторгоцев обезвредили на Дальнем ВостокеФото: УТ МВД России по ДФО
Изменить размер текста:

На след ОПГ полицейские вышли, когда в ходе спецоперации задержали двоих ее участников - мужчин в возрасте 25 и 29 лет. При обыске у одного из них обнаружили 40 свертков синтетического наркотика «скорость» общим весом в 15 граммов. Позже наркополицейские обыскали квартиры задержанных, где нашли еще 650 граммов аналогичного вещества. Также по всему Хабаровску были вскрыты 20 тайников со спрятанными в них наркотиками.

- В ходе предварительного следствия было установлено, что один из обвиняемых, используя интернет, получал координаты о местах расположения «закладок» с наркотиками и совместно с родственником расфасовывал их на более мелкие дозы и прятал в тайники, расположенные на территории Хабаровского и Приморского краев, - рассказали в пресс-службе УТ МВД по ДФО.

Масштабная спецоперация по задержанию остальных членов нарко-синдиката вовлекла в себя сразу несколько полицейских ведомств в четырех городах Дальнего Востока - в результате полиция задержала пятерых человек, которые распространяли «синтетику» в Находке, Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на Амуре.

В настоящее время всем участникам преступной группировки предъявлено обвинение по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере», двое из них отправлены в СИЗО, остальные дожидаются окончания следствия под подпиской о невыезде. Если вина мужчин будет доказана, им может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гость из северной столицы пытался сбыть золотодобытчикам на Камчатке 700 тонн некачественного реагента
Матч «СКА-Нефтяник» - «Сандвикен» 14 октября: хабаровчане не смогли сломить шведов
В Хабаровском крае в заповеднике натянули колючую проволоку и поставили ворота на лесной дороге
Гибелью закончился ночной автокросс молодого хабаровчанина
Пропавшего сельчанина в Хабаровском крае нашли мертвым
Для комсомольчанки маникюр оказался слишком дорогим удовольствием
Подростка из Нелькана экстренно доставили санрейсом в Хабаровск
ЦСКА разгромил «Амур», преподав хабаровчанам урок
В Хабаровском крае стартовал Гражданский форум
Пожар в частном доме в Биробиджане: постройка загорелась из-за неисправной электропроводки
В Хабаровске в лесу нашли тело мужчины, завернутое в плавательный матрац
Погода в Хабаровске на 15 октября 2018 года: днем до +12 градусов
В Хабаровском крае рыбакам пришлось устроить экстренную ночевку на маленьком острове посреди Амура
У сельчанин в ЕАО нашли бидоны, доверху наполненные марихуаной
В Хабаровском крае закончились поиски рыбака, пропавшего на реке Керби
Три человека пострадали при столкновении легковой машины и автобуса под Хабаровском
В Комсомольске-на-Амуре пропал 12-летний Роман Амелин
Хабаровчанка хотела сэкономить, а в итоге осталась без денег и окон на балконе
Восходящей звездой дефектологии признали педагога из Хабаровска