2018-10-15T08:40:01+03:00
Общество

Вместе с Хабаровским краем день рождения 20 октября отметят больше четырех тысяч человек

Из них 37 жителей региона справят 80-летие
Ольга КИВА
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Вместе с Хабаровским краем день рождения 20 октября отметят больше четырех тысяч человекВместе с Хабаровским краем день рождения 20 октября отметят больше четырех тысяч человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровском крае готовятся отметить юбилейную дату — 80-лет со дня основания региона. По счастливому стечению обстоятельств, 20 октября 1938 года в крае родились 37 человек. Из них 27 женщин и 10 мужчин, которые отметят свои дни рождения вместе с регионом. Всего 20 октября отметят день рождения почти четыре с половиной тысячи жителей края.

- Также посчитали, сколько человек носят фамилию первооткрывателя и исследователя, в честь которого названа столица края – Ерофея Хабарова. Среди обладателей звучной фамилии 194 мужчины и 246 женщин. Кроме того, в крае живет тёзка великого исследователя – Ерофей Хабаров, которому в этом году исполнилось 30 лет, - рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Еще среди жителей есть обладатели фамилии Амурский. Напомним, что первый генерал-губернатор Хабаровского края Николай Муравьёв получил такую приставку к своей фамилии за свои заслуги. Сегодня в крае живет двое мужчин с фамилией Амурский и две женщины с фамилией Амурская. К слову, все они зарегистрированы в Амурском районе.

Имя Амур сегодня не столь популярно. В крае нет ни одного человека, который мог бы так представиться, однако у 10 мужчин в крае отчество Амурович, у пяти женщин отчество Амуровна.

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