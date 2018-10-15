2018-10-15T09:36:13+03:00
Происшествия

На Камчатке пьяный сельчанин убил пенсионера, насмехавшегося над его тюремным прошлым

Нервы фигуранта сдали после очередной шутки старика — в ход пошел кухонный нож
Ольга КИВА
Поделиться:
На Камчатке пьяный сельчанин убил пенсионера, насмехавшегося над его тюремным прошлымНа Камчатке пьяный сельчанин убил пенсионера, насмехавшегося над его тюремным прошлымФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Житель поселка Ключи в очередной раз отправился за решетку, на сей раз за убийство пенсионера. Старик посмеивался над тюремным прошлым фигуранта и поплатился за свой юмор жизнью. Он умер от ран, которые пьяный сельчанин нанес ему кухонным ножом.

- В июле осужденный отмечал с своим приятелем свое освобождение из тюрьмы. В компанию затесался и 68-летний отчим друга, который попросил фигуранта вскрыть дверь квартиры. Позже старик пригрозил сельчанину, что заявит на него в полицию, чем очень разозлил и без того горячего на руку мужчину, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Чем дольше потом общались старик и осужденный, тем больше злился последний. Ему в шуточной форме припомнили его криминальные заслуги и одно из последних дел. В январе он вломился в квартиру к односельчанке, стал угрожать, размахивая ножкой стола, и требовать деньги. Испуганная женщина кое-как наскребла 80 рублей и отдала последние деньги злодею. В доме в это время находился пятилетний ребенок. За это преступление его приговорили к исправительным работам, освободив из под стражи в зале суда. Свой выход на свободу он отмечал с приятелем накануне смерти старика.

Подсудимый всячески старался убедить следствие, что совершил убийство в состоянии аффекта. Только заключение экспертизы и собранные доказательства упорно опровергали его слова. Суд рассмотрел материалы дела и приговорил сельчанина к 13 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать к колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Комсомольске-на-Амуре врачам выделят 60 квартир
В Хабаровском крае расследуют гибель пенсионерки на железной дороге
Безлюдные бараки в Хабаровске сносят ради нового жилья
Хабаровчанина ограбили прямо возле подъезда собственного дома
Землетрясение на Камчатке: силу подземных толчков оценили в три балла
Вместе с Хабаровским краем день рождения 20 октября отметят больше четырех тысяч человек
Синдикат наркоторгоцев обезвредили на Дальнем Востоке
Гость из северной столицы пытался сбыть золотодобытчикам на Камчатке 700 тонн некачественного реагента
Матч «СКА-Нефтяник» - «Сандвикен» 14 октября: хабаровчане не смогли сломить шведов
В Хабаровском крае в заповеднике натянули колючую проволоку и поставили ворота на лесной дороге
Гибелью закончился ночной автокросс молодого хабаровчанина
Пропавшего сельчанина в Хабаровском крае нашли мертвым
Для комсомольчанки маникюр оказался слишком дорогим удовольствием
Подростка из Нелькана экстренно доставили санрейсом в Хабаровск
ЦСКА разгромил «Амур», преподав хабаровчанам урок
В Хабаровском крае стартовал Гражданский форум
Пожар в частном доме в Биробиджане: постройка загорелась из-за неисправной электропроводки
В Хабаровске в лесу нашли тело мужчины, завернутое в плавательный матрац
Погода в Хабаровске на 15 октября 2018 года: днем до +12 градусов
В Хабаровском крае рыбакам пришлось устроить экстренную ночевку на маленьком острове посреди Амура
У сельчанин в ЕАО нашли бидоны, доверху наполненные марихуаной
В Хабаровском крае закончились поиски рыбака, пропавшего на реке Керби
Три человека пострадали при столкновении легковой машины и автобуса под Хабаровском
В Комсомольске-на-Амуре пропал 12-летний Роман Амелин
Хабаровчанка хотела сэкономить, а в итоге осталась без денег и окон на балконе