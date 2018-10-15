На Камчатке пьяный сельчанин убил пенсионера, насмехавшегося над его тюремным прошлым

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-15T09:36:13+03:00

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Житель поселка Ключи в очередной раз отправился за решетку, на сей раз за убийство пенсионера. Старик посмеивался над тюремным прошлым фигуранта и поплатился за свой юмор жизнью. Он умер от ран, которые пьяный сельчанин нанес ему кухонным ножом.

- В июле осужденный отмечал с своим приятелем свое освобождение из тюрьмы. В компанию затесался и 68-летний отчим друга, который попросил фигуранта вскрыть дверь квартиры. Позже старик пригрозил сельчанину, что заявит на него в полицию, чем очень разозлил и без того горячего на руку мужчину, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Чем дольше потом общались старик и осужденный, тем больше злился последний. Ему в шуточной форме припомнили его криминальные заслуги и одно из последних дел. В январе он вломился в квартиру к односельчанке, стал угрожать, размахивая ножкой стола, и требовать деньги. Испуганная женщина кое-как наскребла 80 рублей и отдала последние деньги злодею. В доме в это время находился пятилетний ребенок. За это преступление его приговорили к исправительным работам, освободив из под стражи в зале суда. Свой выход на свободу он отмечал с приятелем накануне смерти старика.

Подсудимый всячески старался убедить следствие, что совершил убийство в состоянии аффекта. Только заключение экспертизы и собранные доказательства упорно опровергали его слова. Суд рассмотрел материалы дела и приговорил сельчанина к 13 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать к колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.