Безлюдные бараки в Хабаровске сносят ради нового жилья

СЕГОДНЯ 10:29 2018-10-15T10:29:04+03:00

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В Хабаровском крае расчищают площадку для строительства новых домов. На переулке Батарейном до 2020 года собираются построить новый многоквартирный жилой дом, а перед этим сносят ветхие бараки. На минувших выходных одна из четырех построек уже превратилась в груду щепы, досок и балок. Еще три здания снесут до конца недели.

- Три деревянных двухэтажных барака сносят в рамках муниципальной программы по развитию застроенных территорий. Застройщик уже расселил всех обитателей ветхого фонда. Это было обязательное условие по договору с застройщиков, выигравшим аукцион, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

По проекту на месте трех снесенных бараков в пер. Батарейном вырастет современный двухподъездный 15-этажный каркасно-монолитный дом на 182 квартиры. Здесь же обустроят уютный и безопасный двор с игровыми площадками для разновозрастных ребят, сквер, универсальную спортплощадку для занятий воркаутом и игровыми видами спорта. Для жильцов и их гостей организуют уличную парковочную площадку, рассчитанную на 180 машиномест.