В Хабаровском крае расследуют гибель пенсионерки на железной дороге

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-15T11:02:15+03:00

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Сообщение о наезде электропоезда на 68-летнюю женщину поступило накануне в управление транспортной полиции. По предварительной информации, пенсионерка находилась на путях и не реагировала на звуковые сигналы, которые подавал машинист электросостава. К сожалению, избежать столкновения не помогло и экстренное торможение - женщина оказалась под колесами и мгновенно погибла.

- Сестра потерпевшей рассказала, что у нее были проблемы со слухом, и пенсионерка могла просто не услышать гудок, - рассказали в пресс -службе Управления на транспорте МВД России по ДФО. - В настоящее время сотрудниками Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Транспортная полиция напоминает всем, что при пересечении железной дороги необходимо проявлять повышенную бдительность - при приближении поезда держать дистанцию и не задерживаться на путях.