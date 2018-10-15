2018-10-15T12:20:00+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре врачам выделят 60 квартир

Жилье получат специалисты, устроившиеся в детский больничный комплекс
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Комсомольске-на-Амуре врачам выделят 60 квартирВ Комсомольске-на-Амуре врачам выделят 60 квартирФото: Правительство Хабаровского края
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Накануне о возведении жилых домов перед губернатором края отчитался и.о. министра здравоохранения - Александр Витько. Он заявил, что в настоящее время строится дом на 200 квартир, 60 из которых уже зарезервировало для врачей министерство здравоохранения.

- Квартиры эти получат врачи, которые будут работать в новом детском больничном комплексе, сейчас этот вопрос прорабатывается в минстрое, - сообщил Александр Витько. - Сейчас на площадке идет прокладка инженерных сетей. Работы должны быть закончены до 31 декабря этого года, после чего начнется проектирование здания.

Дом в новом микрорайоне «Парус» планируют полностью сдать в 2020 году. Как рассказали в правительстве края, квартиры в этом комплексе в перспективе смогут приобрести не только льготные категории граждан, врачи, учителя и молодые семьи, но и рабочие новых производств ТОСЭР.

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