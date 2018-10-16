Для любителей воркаута устроят соревнования в центре Хабаровска

СЕГОДНЯ 03:08 2018-10-16T03:08:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В краевой столице пройдут соревнования WorkoutGames. Спортсмены будут преодолевать полосу препятствий, состоящую из каскадов перекладин, рукоходов, шведских стенок, брусьев и каната. Элементы на площадке расставлены в две параллельные линии, что позволяет одновременно двум спортсменам проходить полосу на время. Участвовать могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке https://sworkout27.wixsite.com/mysite.

Состязания устраивают в рамках открытия нового площадки для занятий воркаутом. Торжественная церемония состоится 21 октября в районе пересечения Амурского бульвара и улицы Герасимова, на стационарной площадке «Кенгуру». Начало в 13:00.

- Площадку для воркаута обустроили за счет грантовых денег. Проект победил в конкурсе и получил финансирование, - рассказывают в Краевом молодежном центре «Поколениум».

Воркаут – это вид спорта, предполагающий упражнения на турниках и брусьях с использованием веса собственного тела. Создание площадки для занятий воркаутом — это своего рода возможность популяризировать здоровый образ жизни и приобщить население к спорту. С этой же целью в краевой столице планируют создать федерацию воркаута. Первые соревнования по этому виду спорта прошли в городе 28 августа 2018 года.