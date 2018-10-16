Сотового телефона и золотой цепочки хабаровчанин лишился во время ночной гулянки

СЕГОДНЯ 03:39 2018-10-16T03:41:10+03:00

Изменить размер текста: A A

За помощью к полицейским обратился житель краевой столицы. Он заявил, что у него похитили сотовый телефон и цепочку. Пострадавший рассказал, что накануне происшествия он выпивал с двумя приятелями. Они подсели к нему за столик в кафе, а когда заведение закрылось — компания перебралась на улицу и там продолжила гулять.

- Очнулся заявитель уже дома. Когда он пришел в себя, заметил, что у него пропал сотовый телефон и золотая цепочка. Потерпевший оценил ущерб в 81 тысячу рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В результате расследования оперативники нашли подозреваемого. Им оказался 22-летний горожанин. Несмотря на молодой возраст он уже имел проблемы с законом. Его привлекали к уголовной ответственности за кражи и грабеж. Ему в очередной раз предъявили обвинение в краже и водворили в изолятор временного содержания.

Из похищенного потерпевшему удалось вернуть только телефон.