2018-10-16T04:11:05+03:00
Спорт

Обучение детей плаванию в Хабаровске оценил олимпийский чемпион Владимир Сальников

В краевую столицу он приехал, чтобы участвовать в чемпионате и первенстве Дальнего Востока
Ольга КИВА
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Обучение детей плаванию в Хабаровске оценил олимпийский чемпион Владимир СальниковОбучение детей плаванию в Хабаровске оценил олимпийский чемпион Владимир СальниковФото: Администрация Хабаровска
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В краевой столице гостит четырехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы и рекордсмен мира по плаванию Владимир Сальников. Он приехал, чтобы участвовать в чемпионате и первенстве Дальнего Востока по плаванию, которое пройдет с 16 по 19 октября. Титулованный спортсмен заодно разузнал, как обстоят дела с этим видом спорта в городе, и поделился своим мнением по поводу обучения плаванию детей в городе.

- В городах необходимо развивать программы по вовлечению ребят в спорт. В Ростове-на-Дону, например, реализуют программу по обучению будущих спортсменов плаванию за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Результат - десятки тысяч детей приобщаются к этому виду спорта. В Хабаровске есть аналогичная муниципальная программа. Занятия плаванием помогают многим школьникам уверенно чувствовать себя на воде. Это прекрасный пример, как муниципалитет может популяризировать этот вид спорта, - отметил Владимир Сальников.

Сегодня в краевой столице действует программа обучения плаванию детей в возрасте 7-9 лет. Ее запустили в 2010 году. За это время бесплатно плавать научились около 15 тысяч детей.

Как отметил титулованный чемпион, 30 бассейнов, которые сейчас работают в городе, недостаточно. Чтобы увеличить их количество власти города могут использовать типовые проекты строительства закрытых бассейнов, разработанные Всероссийской федерацией плавания. Их преимущество — это экономичная цена. Например, стоимость 25-метрового спортивного сооружения начинается от 120 миллионов рублей, а 50-метрового – от 250 миллионов.

Власти города со своей стороны отметили, что готовы рассмотреть эти проекты и по возможности реализовать их на территории города.

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