2018-10-16T04:51:27+03:00
Происшествия

Иномарка сбила хабаровчанина прямо на пешеходном переходе

Потерпевшего госпитализировали с сильными ушибами
Ольга КИВА
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Иномарка сбила хабаровчанина прямо на пешеходном переходеИномарка сбила хабаровчанина прямо на пешеходном переходеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В центре краевой столицы произошла дорожная авария, в которой пострадал молодой человек. Вчера, 15 октября, парень переходил дорогу по пешеходном переходу и угодил прямо под колеса иномарки. Машина Toyota Corolla Fielder двигалась по улице Серышевав сторону улицы Волочаевской. Происшествие в 6:45.

Как сообщили в отделении ОГИБДД Хабаровска, пострадал 25-летний парень, которму понадобилась помощь врачей. Поэтому для него вызвали карету скорой помощи. Прибывшие специалисты диагностировали подкожную гематому в области крестца, было подозрение на черпно-мозговую травму. Сбитого пешехода доставили в больницу.

По предварительной информации, водитель иномарки был трезв. Стаж вождения у него 14 лет. Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности.

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