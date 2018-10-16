СЕГОДНЯ 05:13 2018-10-16T05:15:41+03:00

В Хабаровском крае составили «черный» список «управляк» и ТСЖ, не расплатившихся за электроэнергию Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В компании «Хабаровскэнергосбыт» составили список антирейтинга управляющих компаний и ТСЖ. В него вошли 55 организаций, задолжавших поставщику электроэнергии почти 80 миллионов рублей.

- В антирейтинг попадают предприятия, упорно не желающие оплачивать услуги поставщика и накапливающие большие долги. По статистике, горожане оплачивают потребляемую электроэнергию вовремя, а вот руководство организаций, наоборот, не спешит расплачиваться. Кроме того, директора компаний игнорируют наши предложения о реструктуризации задолженности. Считаем, что общественность и жители края должны знать об организациях с плохой репутацией, которые являются ненадежными партнерами, - рассказала Елена Буняева, начальник управления по работе с населением Хабаровскэнергосбыта.

Ознакомиться со списком злостных неплательщиков можно на сайте https://www.dvec.ru/iku/rating_khab/. Как отмечают специалисты, заложниками ситуации стали жильцы более 500 многоквартирных домов в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в других населённых пунктах края.