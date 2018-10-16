Хабаровский Отелло в гостях устроил разборки со своей сожительницей

СЕГОДНЯ 05:49 2018-10-16T05:49:53+03:00

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Житель поселка Хор оказался главным подозреваемым в убийстве собственной сожительницы. Мужчина приревновал женщину к приятелям, с которыми там выпивала, и избил ее.

- По версии следствия, к друзьям задержанный пришел июльским вечером, чтобы отметить свое освобождение из тюрьмы. Он просидел 10 суток за административное правонарушение. У приятелей в это время гостила его сожительница, которую он не ожидал там встретить. В силу своего характера он ее приревновал и стал бить, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Сначала он нанес несколько ударов прямо в дома, а потом продолжил выяснять отношения с потерпевшей на улице. Он сильно ее избил. Травмы оказались смертельными — женщина скончалась на месте происшествия.

Задержанный не стал отпираться и во всем признался. В его прошлом уже есть судимости за кражи, сейчас против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование уже закончилось, материалы передали в суд для рассмотрения.