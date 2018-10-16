Пожар в деревянном доме в Хабаровском крае: из горящего помещения вывели сонных и пьяных жильцов

СЕГОДНЯ 06:13 2018-10-16T06:14:17+03:00

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В частном доме в Бикине чуть не сгорели парень и девушка. Молодых людей вовремя нашли и вывели на улицу. Сами они вряд ли смогли бы понять, что в опасности, потому что были пьяны и крепко спали. Спасли сладкую парочку бойцы Росгвардии, патрулировавшие местность. По счастливой случайности, они оказались рядом, когда огонь уже полыхал на веранде и охватил крышу дома.

Сообщение о происшествии появилось в аккаунте Росгвардии Хабаровского края в одной из социальных сетей. В нем говорится, что старшие сержанты Евгений Безымянный и Иван Колегов около девяти часов вечера обратили внимание на огненное зарево в районе одного из частных домов. Рядом с постройкой уже собрались зеваки, которые рассказали бойцам, что внутри могут находиться люди.

Патрульные вызвали пожарный расчет и бригаду скорой медицинской помощи, а сами перелезли через забор и осмотрели дом. Молодых людей они нашли, вывели на улицу и передали их прибывшим врачам скорой медицинской помощи. Подоспевшие вскоре пожарники потушили огонь, который мог перекинуться на соседние дома.