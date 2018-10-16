2018-10-16T06:47:25+03:00
Общество

На Камчатке стали чаще болеть внебольничной пневмонией

Количество пациентов увеличилось почти на 57 процентов
Ольга КИВА
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На Камчатке стали чаще болеть внебольничной пневмониейНа Камчатке стали чаще болеть внебольничной пневмониейФото: Мария ЛЕНЦ
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На Камчатке стало больше пациентов, заболевших внебольничной пневмонией. По последним данным, за последние девять месяцев зарегистрировали 845 случаев. В равнении с аналогичным периодом 2017 года количество заболевших увеличилось почти на 57 процентов.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Камчатского края, среди детей до 14 лет заболеваемость возросла на 11,2 процентов. Количество умерших от заболевания остается на том же уровне — четыре случая за девять месяцев.

Чаще всего возбудителями болезни бывают бактерии. В последние годы отмечают появление ряда новых возбудителей, например, коронавирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) и новый коронавирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром. Также внебольничная пневмония может быть осложнением после перенесенного гриппа.

В рамках профилактики заболевания гражданам рекомендуют пройти иммунизацию против гриппа, пневмококковой и гемофильной инфекций, правильно питаться, создавать комфортный температурный режим в помещениях. Если у человека появились признаки заболевания, то его необходимо изолировать до оказания врачебной помощи.

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