Нелегальных торговцев рыбой постепенно выгоняют с улиц Хабаровска

СЕГОДНЯ 07:12 2018-10-16T07:12:08+03:00

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В Индустриальном районе Хабаровска ликвидировали четыре торговые точки, где продавали рыбу. Они располагались на улицах Ворошилова, Суворова и Краснореченская. Местные жители были очень недовольны развитием такой стихийной торговли и обратились в полицию с просьбой проверить законность действий торговцев.

- Хабаровчане жаловались, что реализация осенней кеты осуществляется с игнорированием санитарных норм, на импровизированных прилавках из ящиков, коробок и другого подручного материала. Сомнения горожан по поводу качества рыбы подтвердились, - говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

Нелегальные торговцы устраивались в людных местах. Документы, понятно дело, они никакие не оформляли. То есть о том, где эту рыбу поймали и когда, ничего не известно. Во время рейда полицейские изъяли 306 единиц рыб лососевых видов и два литра икры сомнительного качества на общую сумму порядка 55 тысяч рублей.

Против продавцов возбудили административные дела, которые в дальнейшем передадут в суд для рассмотрения.